Gavi sågas för skorna - Xavi: "Så länge han är glad"

Barcelona besegrade Mallorca på söndagskvällen och bröt sin negativa hemmatrend. Men det var inte bara resultatet eller Ansu Fatis comeback som uppmärksammades efter matchen.

Gavi, som har imponerat stort i Barcelona under säsongen, hamnade i rampljuset för annat än det sportsliga. Talangen hade nämligen oknutna skor, både under uppvärmningen och under matchen, vilket påpekades i C Mores studio efter mötet.

- Jag förstår inte hur han tänker, jag gör verkligen inte det. Xavi, varför säger han inte till? Hallå, knyt skorna, vad håller du på med? Det kan hända något i matchen, att han snubblar eller någonting. Jag fattar ingenting, dagens ungdomar…, säger experten Astrit Ajdarevic.

ANNONS

Men det är inget som bekymrar hans tränare Xavi, som fick en fråga om detta efter matchen.

- Så länge han är glad så. Han kanske inte spelar lika bra om han skulle knyta sina skor, säger tränaren med ett skratt.

Tränaren byter sedan snabbt ämne och övergår till att hylla talangen.

- Han är jättebra, eller hur? Hur han rör sig med bollen, hans mognad förvånar mig alltid och hans intensitet i dueller. Jag är väldigt nöjd med honom och hur han spelar, säger Xavi.