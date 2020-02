George Clooney sägs vilja köpa spansk klubb - och göra dygnet runt-show om den

Málaga kan komma att bli Europas svar på Hollywood. En mediegrupp med kopplingar till skådespelaren George Clooney förhandlar om att köpa stadens fotbollsklubb, Málaga CF. Det rapporterar AS.

Enligt spanska AS är ett amerikanskt bolag intresserat av att ta över efter Shejk Al-Thani som ägare av fotbollsklubben Málaga CF. Företaget ska enligt uppgift vara en mediegrupp som har kopplingar till skådespelaren George Clooney.

Málaga har lidit ett hårt fall efter säsongen 2011/12 när de slutade fyra i spanska La Liga och tog sig till Champions League-semifinal säsongen efter. Klubben åkte ur spanska högstaligan 2018 och befinner sig i dag på 14:e plats i andraligan Segunda Division.

AS säger att nuvarande ägaren Al-Thani vill ha drygt en miljard svenska kronor för att sälja, men att mediegruppen inte är villig att betala det priset för klubben som Al-Thani köpte för omkring 400 miljoner kronor.

Enligt samma uppgift vill den amerikanska mediegruppen starta en serieproduktion som skulle filma runt omkring klubben 24-timmar om dygnet, och de skulle kunna få hjälp med detta av ett lokalt produktionsbolag i Málaga. Produktionsbolaget filmar för närvarande projekt för amerikanska streamingplattformen Amazon på spanska sydkusten, och är redan i förhandlingar med klubben om den föreslagna dygnet-runt-produktionen.

Men försäljningsprocessen blir inte enkel. Klubben befinner sig just nu under förvaltning på grund av stora ekonomiska besvär och trubbel finns med ägandeskapet där Al-Thani befinner sig i en rättslig process med hotelljätten BlueBay Group som påstår sig äga 49 procent av klubbens aktier. Al-Thani har även rättsliga obligationer att betala på omkring 60 miljoner kronor som domstol ålagt honom att betala i ett fall som tvingade honom att tillfälligt avgå från klubbens ledning och som president under en brottsrättslig process drivs mot honom.

Det är alltså många frågetecken som måste redas ut för att tillgängliggöra en försäljning av klubben, men enligt AS har Shejk Abdullah Al-Thani i alla fall öppnat upp för att sälja klubben och förhandlingar pågår. Vilket han inte tidigare varit.

George Clooney är en världskänd skådespelare som gjorde sig ett namn när han spelade karaktären Doug Ross i serien Cityakuten. Han har därefter hunnit med att vinna två Oscars för sina roller i filmerna Syriana och Argo.