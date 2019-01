Glödhet Dembele av skadad i Barcelonas seger

Ousmane Dembélé inledde målskyttet mot Leganés i ligaspelet på söndagskvällen. Dembélé placerade snyggt in bollen via stolpen med högerfoten, efter att ha mött ett inspel i straffområdet.

Strax efter att dansken Martin Braithwaite kvitterat för gästerna tvingades dock Dembéléav plan, skadad. Det är i skrivande stund oklart vilket typ av skada Dembele drog på sig.

Dembélé har varit i fin form för Barcelona under säsongen och redan noterats 13 mål, sett till alla turneringar. I Copa del Rey senast mot Levante gjorde 21-åringen två mål.

Ernesto Valverde valde att vila Leo Messi från startelvan, men argentinarens inhopp med 25 minuter kvar bidrog starkt till att det till sist blev hemmaseger mer 3-1.

2-1-målet tillkom efter att just Messi stått för ett vasst avslut, Målvakten Ivan Cuellar räddade, men inte bättre än att Luis Suarez kunde stötta in returen i mål. Messi själv punkterade sedan matchen genom att själv göra slutresultatet 3-1.

