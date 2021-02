Guardiolas Messi-hint: "Skulle älska det"

Manchester City uppges, precis som Paris Saint-Germain, vilja knyta till sig Lionel Messi i sommar. Argentinarens kontrakt med Barcelona löper då ut.

Nu uttalar sig City-tränaren Josep Guardiola om att han i dagsläget inte har någon spelare som kan vinna en match på egen hand åt laget, någon han menar att Messi kan göra.

- Vi har inte en enda spelare som kan vinna en match på egen hand. Vi har inte en Cristiano, en Messi eller en Neymar. Vi har inte den typen av spelare. Jag har sagt till spelarna många gånger att vi måste spela som ett lag, säger Guardiola enligt engelska tidningen Daily Mirror.

ANNONS

Guardiola menar dock vidare att han skulle vilja ha in en anfallare som öser in mål i match efter match. Tidigare har Sergio Agüero stått för den poängproduktionen, men under den här säsongen har han haft skadeproblem. Mittfältaren Ilkay Gündogan har i stället gjort flest City-mål den här säsongen med 13 fullträffar på 26 framträdanden.

- Jag skulle vilja ha en spelare som gör mål i varje match och springer som mina spelare kan göra. Jag skulle älska det. Men jag skulle inte vilja byta ut någon av mina spelare den här säsongen. Alla har gjort bra ifrån sig i dåliga stunder, säger han.

Manchester City stormar mot att ta hem Premier League den här säsongen.