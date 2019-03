Guidetti bryter tystnaden om tuffa tiden - ger svensk media känga: "Många snackar men jag lyssnar inte"

Den här säsongen har John Guidetti bara gjort fyra starter och tolv inhopp i La Liga. I helgen satte han sitt första ligamål för säsongen, när han från nära håll stötte in bollen i nät mot Huesca. Det efter att ha lämnats utanför förbundskaptenen Janne Anderssons landslagstrupp till EM-kvalmatcherna mot Rumänien och Norge.

Nu har Guidetti mött spansk media på en presskonferens och berättat om sin tuffa tid i Deportivo Alaves.

- Det har varit en fantastisk säsong för laget men en väldigt svår tid för mig. Det har varit frustrerande, säger forwarden.

- Jag behöver träna hårt och få förtroendet. Det handlar om att vänta på sin chans. Den kommer att komma.

Guidetti har fått nöja sig med många korta inhopp i La Liga och menar att det är svårt att lyfta när man bara får chansen mot slutet av matcherna.

- De sista tio minuterna är väldigt annorlunda jämfört med resterande delen av en match. Jag förstår att folk snackar om att jag inte är samma spelare som förra säsongen men det är svårt att komma in de sista tio minuterna.

26-åringen menar att han redan bevisat att han har kvalitet nog för att prestera i La Liga.

Senast mot Huesca, efter att ha gjort mål, valde Guidetti att fira genom att sätta ett finger framför sin mun. Försökte han tysta någon? Under tisdagens presskonferens fick han en fråga om vem han skickade en signal till.

- Det finns många som snackar. Folk känner inte till allt. Det är många som snackar, men jag har alltid varit lycklig över min karriär. Det är många spelare som skulle vilja ha min karriär. Jag har spelat många stora matcher, gjort viktiga mål, spelat VM, EM och i Europa League. Det är många som snackar, men jag lyssnar inte. Jag tror på mig själv. Jag lyssnar bara på mina närmaste.

Guidetti väljer också att skicka en känga till svenska medier, som han menar ofta ger en felaktig bild av hans prestationer i Alaves.

- Om jag är bäst i matchen men inte gör mål så skriver de bara: "Guidetti mållös". Då har jag kanske gjort två assist och vi vunnit matchen, men så är det. Det är på grund av min personlighet och vem jag är. Jag gillar pressen. Det är inget problem. När jag gör mål så säger ingen någonting längre.

.@superguidetti gets his first goal of the season and puts his side ahead.



First of many? pic.twitter.com/CHjgOmw64S