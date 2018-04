Guidettis lagkamrat vill byta landslag inför VM - kan ställas mot Spanien

Munir El Haddadi gjorde en tävlingslandskamp för Spanien, i EM-kvalet inför mästerskapet 2016. El Haddadi föddes i Spanien men har marockanska föräldrar och kunde, innan han spelat en tävlingslandskamp för Spanien, valt att spela för Marocko.

Men trots att han nu enligt reglerna är ”låst” till det spanska landslaget försöker han att byta landslag till Marocko och därmed spela VM i sommar.

På tisdagen skriver nyhetsbyrån AP att El Haddadi och det marockanska förbundet överklagat Fifas beslut till idrottens skiljedomstol, CAS.

Om El Haddadi får sin vilja igenom kan Barcelona-spelaren (just nu utlånad till Alavés)ställas mot just Spanien i mästerskapet då de båda länderna lottades in i samma grupp tillsammans Portugal och Iran.