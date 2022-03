Guti kritiserar Ancelotti: "Vad är det som händer?"

Real Madrid blev i helgen förnedrat av Barcelona på Santiago Bernabeu i La Liga. Den spanska serieledaren föll med hela 4-0, och som en följd av det har tränaren Carlo Ancelotti fått en hel del kritik efter jätteförlusten.

Nu stämmer Real Madrid-legendaren Guti in i kritiken och är frågande till Ancelottis byten. I halvtid satte tränaren in Eduardo Camavinga och Mariano Diaz, och i mitten av andra halvlek fick Marco Asensio och Lucas Vazquez komma in på planen.

- Jag tittar på matchen mot Barcelona, ser Real Madrids bänk och noterar att det första bytet i andra halvlek är Mariano. Hur kan det bli så? Är inte Bale och Hazard där? Madrids första offensiva byte är alltså Mariano, som inte spelat på ett år? säger Guti i tv-programmet El Chiringuito.

Guti menar vidare att Ancelotti går runt på ett för litet antal spelare i truppen.

- Real Madrid kan inte bara ha tolv-tretton spelare. Ett stort lag som vill fajtas i Champions League, ligan och i Copa del Rey kan inte bara ha 14 spelare. Vad är det som händer? Den som inte vill spela är inte en del av Real Madrid. Så enkelt är det.

Real Madrid hade bland annat stjärnorna Eden Hazard, Isco, och Luka Jovic på bänken mot Barcelona och de blev alla kvar vid sidan under hela matchen.

Guti spelade med Real Madrids A-lag mellan 1995 och 2010 och gjorde under den perioden 387 matcher med den spanska storklubben. Han var även med och vann fem ligatitlar och tre Champions League-titlar.

Trots förlusten toppar Real Madrid fortsatt tabellen i överlägsen stil och är favorit till att ta hem ligatiteln. Real Madrid är även vidare till kvartsfinal i Champions League.