Hånen mot Real Madrid

Real Madrids Vinicius Junior, 24, uppges gå bet på Ballon d’Or och spelaren själv och klubben ska vara rasande. Enligt samstämmiga uppgifter har ”Los Blancos” delegation valt att inte bege sig till galan i Paris på grund av att brassen inte lär prisas.

Att det verkar råda ilska inom Real Madrid har inte gått andra klubbar obemärkt förbi. Sevilla skickar en passning på X till sin konkurrent.

”EXTRA: Administratören kommer inte att resa till Paris eftersom administratören har fått höra att man inte kommer att vinna Ballon d’Or”, skriver Sevilla på X.

Även färöiska KI Klaksvik skickar en pik genom att lägga upp ett montage där Árni Frederiksberg poserar med det prestigefyllda priset.

"Vi kan bekräfta att vi stannar hemma. Vi alla har jobb i morgon", skriver Klaksvik på X.

🚨 BREAKING: Admin will NOT travel to Paris as Admin has been told they will NOT win the Ballon d’Or. pic.twitter.com/q78lTMml17