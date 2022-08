Här anländer Alexander Isak till Newcastles träningsanläggning

Under onsdagen uppgav den spanska tidningen Diario Vasco att 22-åringen säljs för 70 miljoner euro, drygt 750 miljoner kronor, samtidigt som summan kan öka via olika bonusar till 75 miljoner euro (drygt 800 miljoner kronor). Transfer-journalisten Fabrizio Romano uppger dock om att Newcastle betalar 65 miljoner euro, drygt 688 miljoner kronor, samt 53 miljoner kronor i olika bonusar för att knyta till sig Alexander Isak.

Det verkar också bara vara en fråga om detaljer innan allting är på plats. För under torsdagen dök Alexander Isak upp på Newcastles träningsanläggning Darsley Park där han ska genomgå den obligatoriska läkarundersökningen, rapporterar flera medier.

Alexander Isak är nära att göra helt klart med Newcastle. Värvningen, om den går i lås, kommer att bli en rekordaffär för både Real Sociedad och Newcastle och enligt The Guardian kommer svensken att få ett lönekuvert på 120 000 pund i veckan, vilket Mundo Deportivo rapporterar är tre gånger högre än den han hade i Real Sociedad.

📸 Alexander Isak arriving at Newcastle's training ground for his medical #NUFC pic.twitter.com/17RCLXvVC4