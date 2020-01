Hazard nära comeback – uppges kunna spela i Madridderbyt nästa vecka

Eden Hazard har varit borta sedan slutet av november med en stressfraktur. Enligt AS är han nära comeback och målet är spel mot Atletico Madrid nästa helg.

Eden Hazard har fått sin debutsäsong i Real Madrid till stora delar spolierad med skadeproblem. Belgaren fick först vänta på att göra tävlingsdebut på grund av en lårskada och har nu varit skadad sedan november med en stressfraktur i foten.

Men den senaste tiden har mittfältaren varit tillbaka i träning med Real och går mot en comeback. Enligt spanska AS siktar Hazard nu på att vara tillbaka till Reals derby mot Atletico Madrid på Santiago Bernabéu nästa lördag. Dessutom har han åttondelsfinalen i Champions League mot Manchester City den 26 februari i tankarna.

Hazard har den här säsongen kommit till spel i 13 matcher för Real Madrid och har noterats för ett mål och fyra assist.

