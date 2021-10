Inför stekheta El Derbi Canario: "Det är årets match"

Kanariska derbyt mellan Las Palmas och Tenerife spelas på lördag och sänds på C More klockan 18.15. C Mores kommentator Christopher Kviborg, som är uppväxt i Las Palmas, kommer att vara den första som kommenterar derbyt i svensk tv någonsin.

- Det här är ett av Spaniens coolaste derbyn, säger Christopher Kviborg till Fotbollskanalen.

Enligt "World Soccer Magazine" är det kanariska derbyt ett av världens 50 största rivalmöten och "El Derbi Canario" räknas som ett av Spaniens tyngsta derbyn. Att derbyt inte spelas på fastlandet adderar till "mystiken" kring derbyt och bortafansen brukar ta färjan över för att stötta sitt lag.

ANNONS

Rivaliteten mellan supportrarna är stor och matchen har nästan alltid varit en högriskmatch för polisen att ta hand om. Bråk på och utanför arenan är inte ovanligt även om det lugnat ner sig en aning senaste åren - vilket kanske främst beror på att klubbarna gått dåligt sportsligt. Men denna säsong är en nytändning då både Las Palmas och Tenerife finns med i toppen och drömmer om uppflyttning. Att pandemin också kommit i vägen - vilket inneburit tomma läktare - adderar till att just detta derby med storpublik ses fram mot. Estadio de Gran Canaria tar in drygt 32 000 åskådare.

Även om supportrarna inte gillar varandra så delar de dock sitt kanariska ursprung och det händer att klubbarna samarbetat via välgörenhet. Som exempelvis då båda klubbarna drog in pengar till de som drabbades av vulkanutbrottet på La Palma. Las Palmas och Santa Cruz, de två huvudstäderna på Gran Canaria och Tenerife delar också på sysslan som styrande säte över Kanarieöarna.

ANNONS

Inför matchen berättar Kviborg om sin relation till Kanarieöarna.

- Båda mina föräldrar (födda i Sverige) är uppväxta på Gran Canaria och min pappa bor än idag i Las Palmas, där jag för övrigt också har en egen bostad sedan en tid tillbaka.

- Jag har besökt ön över 100 gånger och sett så pass många matcher med UD Las Palmas att jag tappat räkningen. Som barn sprang jag runt på gamla Estadio Insular, som revs tidigt 2000-tal. Sedan ungefär 20 år tillbaka spelar Las Palmas uppe i höjden vid området Siete Palmas, ungefär 15 minuters bilfärd från centrum. Estadio de Gran Canaria byggdes först som en kombinerad fotbolls- och friidrottsarena men har under åren renoverats om till en mer renodlad fotbollsarena. Las Palmas är Spaniens tionde största stad med ungefär 400 000 invånare och sett till meriter är Las Palmas snarare ett lag för La Liga än den nuvarande Segunda División. Tyvärr har båda klubbarna i modern tid drabbats av rätt svaga styrelser och presidenter där ekonomin ofta har varit dålig. På uppsidan finns så klart klimatet, vilket rent historiskt sett har inneburit att många sydamerikanska spelare valt spel i Las Palmas eller Tenerife.

ANNONS

Det här blir första gången den här matchen kommenteras i svensk tv med svensk kommentering alltså?

- Jag tror det eftersom lagen har bara spelat mot varandra en gång i den högstaligan och det var 20 år sedan. Då är jag ganska säker på att ingen svensk kanal hade rättigheterna till La Liga på den tiden. Så jag vågar nästan utlova att jag blir först med att kommentera det kanariska derbyt.

Hur ser du på den här matchen rent specifikt då? Har du några favoriter?

- Tenerife har inlett otroligt positivt. De har varit bra defensivt balanserade de senaste åren, det sprakar inte så mycket. Tenerife kommer gå för en poäng, det är en seger. Sportligt skulle jag säga att Las Palmas är knappa favoriter, framför allt nu när Jonathan Viera är tillbaka och igång. Det är hans tredje sejour i Las Palmas. Det är den överlägset bästa spelaren jag har sett spela för klubben. Han är för bra för Segunda División. Jesé har Las Palmas också fått ordning på. Han har gått ner tio kilo och slutat stöka runt. Om båda är på bra humör blir det en nyckel i en potentiell seger. Las Palmas är knappa favoriter.

ANNONS

Vad blir slutresultatet?

- Oavgjort är ett bra tips. 1-1 är det vanligaste resultatet, så jag landar där någonstans. 2-1 kanske till Las Palmas.

Vilka har det gått bäst för historiskt i det här derbyt? Finns det ofta en favorit inför matcherna?

- Båda lagen är extremt hemmastarka. Det händer inte ofta att det blir vinst på bortaplan för något av lagen. De här två lagen vinner sällan på bortaplan överhuvudtaget. De gånger lagen tar sig upp till La Liga innebär det att de har skärpt till sitt bortaspel. Det var något lag i andraligan som klagade på att resan ner till Kanarieöarna är så långt att spela sina bortamatcher på. Då sade Las Palmas "jo visst, men det är ju vår verklighet varje bortamatch. Då måste vi ta oss till fastlandet". Men historiskt sett skulle jag ge Las Palmas en fördel.

Vad skulle du säga är unikt med det här derbyt?

ANNONS - Ja det som är unikt är att det inte spelas på fastlandet. Kanarieöarna har varit en del av Spanien i många hundra år och är väldigt stolta över att tillhöra Spanien, men är också väldigt stolta över att vara kanarier. Så det sticker ut med tanke på hur isolerade båda lagen ändå är. Det ligger ju fan mitt ute i Atlanten. Det är ju närmare till Västsahara och södra Marocko än vad det är närmare fastlandet i Spanien. Geografin gör att det sticker ut och att det finns ett så stort intresse kring det. Jag missar aldrig ett derby.

Var befinner sig klubbarna idag? Hur mår lagen? Är de på uppåtgång? Las Palmas spelade i La Liga för inte alls länge sedan till exempel. De åkte ur La Liga våren 2018…

- Både Las Palmas och Tenerife delar egentligen samma problem. Las Palmas har i synnerhet förutsättningarna att spela i högstaligan. De har ju spelat fler säsonger i högstaligan än i andraligan. Det är Spanien tionde största stad, det glömmer många bort. Det bor 400 000 i Las Palmas, så staden är nästan lika stor som Malaga. De har en stor, ny, och fräsch arena med en fantastisk fin träningsanläggning. Las Palmas har schabblat bort chansen att vara ett stabilt mittenlag i La Liga helt enkelt. Tenerife har lite mindre supportar och har varit lite fattigare genom åren. Båda klubbarna är dåligt skötta rent administrativt. Skakiga presidenter och de sparkar sina tränare hela tiden.

ANNONS

Är det fortfarande så stökigt med ägare och sparkning av flera tränare varje säsong?

- Ja ja ja. Las Palmas kan avverka fyra tränare per säsong utan problem. De har en väldigt icke-omtyckt president. Tenerife har väl mer harvat sig kvar med väldigt små ekonomiska medel och har haft svårt att sälja spelare. De är helt beroende av tv-pengarna. Fördelen båda lagen har är att de kan locka sydamerikanska spelare på ett lite enklare sätt tack vare klimatet. Väldigt duktiga argentinare och brassar som hellre bor på en ö med subtropiskt klimat och på så sätt anpassar sig enklare till europeisk fotboll.

De har lyckats locka till sig även lite större namn. Den som kanske sticker ut namnmässigt är Kevin Prince Boateng i Las Palmas. Är det bara ön och klimatet som lockar eller finns det något annat också?

ANNONS - Han tackade ju nej till en massa erbjudanden. Han har ju spelat i Milan, Schalke och en massa andra storklubbar och tjänat grova pengar på sin spelarkarriär. Han behövde ett break för han var både på väg nedåt spelmässigt och mentalt. Då har Las Palmas det lilla extra att erbjuda. Det är en fantastisk miljö och det var det man lyckades sälja in hos Boateng. "Du får bo i paradiset" liksom. Det kan jag skriva under på, jag som bor där stundtals om året, det är en pärla Las Palmas.

Har Tenerife samma dragningskraft? De stora namnen som Boateng och Jesé har ju landat i Las Palmas.

- Las Palmas har mer av storklubbsauran ur ett kanariskt mått mätt. Tenerife blir ändå nummer två under 200-talet. Sen kanske Tenerife inte vill erkänna det själva, men ser man på den typen av både spelare och tränare som har representerat Las Palmas i jämförelse med Tenerife är det tydligt. Las Palmas hade liksom Quique Setién som sen landade i Barcelona. Tenerife har inte de typerna av exempel just nu.

ANNONS

Går båda lagen upp i La Liga?

- Las Palmas tror jag definitivt tar åtminstone en kvalplats till La Liga. Om de prickar rätt kan Las Palmas ta en direktplats också. De har lätt topp tre bästa trupper i Segunda. Tenerife placerar jag nog runt mitten, en tiondeplats kanske.

Las Palmas-Tenerife sänds på C More Play eller streamat på C More matchstart 18.15 på lördagskvällen.