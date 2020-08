Isak: "Alla vill spela och jag gillar inte att sitta på bänken"

Real Sociedads Alexander Isak, 20, imponerade under förra säsongen med 16 mål och tre assist på 44 matcher under sin första säsong i Spanien. Isak blandade starter med inhopp och gjorde bland annat totalt 14 starter och 23 inhopp i La Liga. Nu uttalar han sig om att han under nästa säsong vill starta fler matcher.

- Det var många matcher som jag startade från bänken och jag ska arbeta hårt för att det ska blir färre den här säsongen, säger han till spanska tidningen Diario Vasco och fortsätter:

- Det är klart att det är viktigt (att vara med i startelvan). Alla vill spela och jag gillar inte att sitta på bänken. Det är inget konstigt att vilja det.

Isak har även till nästa säsong en ny lagkamrat i rutinerade stjärnspelaren David Silva, som tidigare i sommar anslöt från Manchester City. Den svenske anfallaren ser fram emot att spela med sin nya lagkamrat.

- Det var en stor överraskning för oss alla att en spelare av hans klass värvades. Jag vill verkligen spela med honom, säger Isak.