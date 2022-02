Isak bemöter Arsenal-ryktet: "Jag pratar inte om andra klubbar"

Sveriges landslagsanfallare Alexander Isak, till vardags i Real Sociedad, har under senaste tiden ryktats vara aktuell för storklubbar som Arsenal, Barcelona och Milan, men är än så länge kvar i den spanska klubben med ett kontrakt till sommaren 2026.

Under onsdagen skrev The Athletic att Arsenal inte aktiverade Isaks utköpsklausul i januari-fönstret, då klubbens ledning tycker att utköpsklausulen är för hög i förhållande till spelarens marknadsvärde. Den spanska tidningen AS har tidigare rapporterat att utköpsklausulen är på 90 miljoner euro, drygt 936 miljoner kronor med dagens växelkurs.

ANNONS

Nu delger Isak, i en intervju med den spanska tidningen Mundo Deportivo, sina tankar om hur han upplevde transferfönstret som just passerat.

- Ganska tyst. Glad över att vara här och inget mer. Det har inte varit några problem. Vi spelare tenderar att fokusera på matcherna och att spela. Sedan finns det andra människor som jobbar utanför, säger han till Mundo Deportivo.

Isak vill vidare inte svara på frågan om han nåtts av Arsenals intresse för honom.

- Jag pratar inte om andra klubbar. Jag är en Real-spelare. Jag jobbar här och det är min klubb. Mitt arbete är på planen och som jag sa till dig tidigare, så finns det andra människor som jobbar utanför, säger han.

Nyligen syntes Isak till i London med lagkamraten Adnan Januzaj, men anfallaren menar att det var en semestertripp.

ANNONS

- Du vet det redan. Det var för att spendera vår fritid. Det är vårt privata liv och det finns inte något mer att säga om det.

På frågan om han varit säker på att stanna i "La Real" eller haft tankar på att byta klubb är svaret:

- Du kan aldrig vara säker på någonting. Det är som jag alltid säger, du vet aldrig vad som kan hända i fotboll, men i slutändan är jag här och är glad. Inget mer.

Isak tycker vidare att han är i en bra klubb med ambitioner och trivs därmed väldigt bra.

- Jag vill hjälpa laget, gå hand i hand med klubbens mål. Jag vill göra mål och göra assist. Vi måste jobba hårt, säger han.

Isak kom till Real Sociedad från Borussia Dortmund under sommaren 2019 och är den här säsongen noterad för åtta mål och två assist på 25 framträdanden. Förra säsongen stod han för 17 mål och två assist på 44 matcher med Real Sociedad.

ANNONS

Real Sociedad är på sjätte plats i La Liga och ställs härnäst mot Real Betis hemma på torsdag i Copa del Rey.