Isak hyllas efter nya succén: "On fire"

Real Sociedad vann söndagen mot Cadiz i La Liga. Matchen slutade 4-1 och Alexander Isak stod för två nya mål. Svensken har nu gjort fem mål på de senaste fyra ligamatcherna.

Real Sociedad ledde med 2-0 och då klev Isak in i handlingen. Isak mötte ett inspel bakom Cadizs backlinje och la kyligt in 3-0. Det var i minut 54. Bara fem minuter senare höll han sig framme igen och nickade in en retur i mål till 4-0.

Matchen slutade tillslut 4-1, och Isak har nu gjort totalt åtta mål och två assist på 18 matcher i ligan. Samt åtta mål och två assist på 26 matcher i alla turneringar. Efter matchen hyllas han i spansk media.

Mundo Deportivo menar att Isak gjorde en superb första halvlek, och att han sedan fick utdelning i den andra halvleken. "Alexander Isak är on fire", skriver de.

Även AS hyllar Isaks första 45 minuter. De skriver att svensken gjorde en utmärkt första halvlek. I Marca är det bara Isak och hans lagkamrat Mikel Oyarzabal som får tre stjärnor i betyg - och de hyllar duon som livsfarlig.

Se höjdpunkterna från matchen i spelaren ovan.