Isak prisad - expertens analys: Då bör storklubbarna slå till

Alexander Isak var en stor bidragande faktor till att Real Sociedad lyckades sluta femma och säkra en Europa League-plats. Svensken stod för 17 mål under säsongen, och slog därmed Zlatan Ibrahimovic rekordnotering från 2009/2010, då han gjorde 16 mål för Barcelona.

Nu har Real Sociedad utsett honom till månadens spelare i maj. Något som inte förvånar C Mores expert Marcelo Fernández, som tycker svensken gått från klarhet till klarhet.

- Han har svarat upp med att vara lagets referenspunkt i det offensiva spelet. Tidigare var det Merino, Silva och Oyarzabal, men nu har han varit referenspunkten med sina prestationer. Om man jämför med tidigare säsonger... Förra året gjorde han mål under en kortare period. Två och en halv månad under halva december och en bit in i februari. Den här säsongen, i takt med att Willian José säljs, han får större utrymme, blir viktigare för laget och betalar tillbaka genom att göra 17 mål och slå exempelvis Zlatans tidigare rekord, säger Fernandez och fortsätter:

- Han har fått fortsätta utvecklas i en bra miljö med en del erfarna spelare som David Silva och Nacho Monreal. Men även genom att spela med många unga lovande spelare som kommer från akademin och andra spanska klubbar där de är i lite samma generation. Det finns en hunger och jag tror det är en jättebra miljö för Alexander Isak att vara i ytterligare en säsong.

Hur stort är det egentligen att han slog Zlatans rekord?

- Om man ska sätta det i relation till att Isak är den första U21-spelaren, sett till ålder, att göra så pass många ligamål i spanska ligan sedan säsongen 2008/2009. Då var det Sergio Agüero i Atlético Madrid. Man måste sätta det i lite relation till det. Det är en jäkla stor prestation han gjort - 17 mål i den åldern. Det är jättestort och glädjande, och jag tror som jag sa att försäljningen av Willian José i januari spädde på ännu mer att han fick mer utrymme, även om de tog in Carlos Fernandez blev Alexander tydligt nummer ett som nia.

Under onsdagen rapporterade Marca att klubbarna som inte dragit sig ur Super League, Barcelona och Real Madrid, kan straffas med att stängas av från Champions league i ett till två år. Det skulle i så fall betyda att Real Sociedad kniper en CL-plats. Frågan man kan ställa sig är - hur mycket skulle det påverka Isaks framtid i klubben?

- Jag tror väl att det bara är hot, initialt. De (klubbarna) genererar så pass mycket pengar när de är med. Men jag tror att det är viktigt någonstans - återigen med ett utanförperspektiv, att han skyndar långsamt och inte har bråttom till en ny stor klubb.

- Jag tror att han har det med sig från vad som hände i Borussia Dortmund. Att han tog en flytt dit, det var en jättebra erfarenhet och bra skolning, men han fick inte så mycket speltid. Nu är han lite mognare i en annan miljö i Real Sociedad. Behöver han ha så pass bråttom därifrån? Klubben kom femma i år, de har en titel under bältet då de vann spanska cupen, visserligen från förra året men som spelades lite senare. Varför inte fortsätta bygga på det och komma ännu längre ut i Europa, och bli ännu starkare som spelare och som lag. Jag ser egentligen ingen anledning för honom att flytta på sig ännu.

Samtidigt är det inte oväntat att klubbar i Barcelonas storlek sägs vara intresserat, med tanke på svenskens egenskaper, enligt Fernandez.

- Det finns klubbar där ute som kanske inte har den allra största plånboken. Jag tänker att man har lite ekonomiska skuler och så vidare där de kanske inte har råd att köpa en Mbappé eller Haaland. Då blir det andrahyllan, om man uttrycker sig så, och då blir det Alexander Isak för Barcelona och Atlético Madrid där deras forwards börjar komma till åren. Luis Suarez i Atlético (33), Sergio Agüero (32) i Barcelona nu (uppges vara klar, men har inte presenterats av klubben). De klubbarna behöver titta om ett eller två år, och kan de då plocka in en 23-åring som man kan ha i många säsonger, då är det fantastiskt. Skynda långsamt - säger jag.