Isak prisad - utsedd till "årets spelare" i Real Sociedad

Efter lite om och men stod det klart. Målet i den sista omgången mot Osasuna gjordes av Alexander Isak, vilet betydde att Real Sociedad-anfallaren slog Zlatan Ibrahimovic rekord som främste svenske målskytt under en La Liga-säsong. 39-åringen gjorde 16 mål säsongen 2009/10.

- Jag tänker inte så mycket om det. Men det är klart att det är roligt att skriva historia. Men jag gick inte ut till sista matchen och ville göra mål för att slå rekordet. Göra mål är mitt jobb. Rekord och sånt är kul efterhand och att se tillbaka på efteråt. Men det är inget som jag tänker på, sa Isak nyligen under landslagssamlingen om rekordet.

Utöver målen har Isak tagit en allt större roll i lagets offensiv efter att Willian José såldes till Wolves i januari. Nu prisas svensken. Real Sociedad meddelar via sina sociala medier att Isak utsetts till årets spelare i klubben.

C Mores expert Marcelo Fernández hyllade nyligen 21-åringen för sina insatser.

- Han har svarat upp med att vara lagets referenspunkt i det offensiva spelet. Tidigare var det Merino, Silva och Oyarzabal, men nu har han varit referenspunkten med sina prestationer. Om man jämför med tidigare säsonger... Förra året gjorde han mål under en kortare period. Två och en halv månad under halva december och en bit in i februari. Den här säsongen, i takt med att Willian José säljs, han får större utrymme, blir viktigare för laget och betalar tillbaka genom att göra 17 mål och slå exempelvis Zlatans tidigare rekord, säger han och fortsätter:

- Han har fått fortsätta utvecklas i en bra miljö med en del erfarna spelare som David Silva och Nacho Monreal. Men även genom att spela med många unga lovande spelare som kommer från akademin och andra spanska klubbar där de är i lite samma generation. Det finns en hunger och jag tror det är en jättebra miljö för Alexander Isak att vara i ytterligare en säsong.

Real Sociedad slutade femma i La Liga.