Isak uppges få inleda på bänken igen

På fredagskvällen ställs Alexander Isaks Real Sociedad, som inlett säsongen strålande och är med i toppen av La Liga-tabellen, mot Leganes. Isak har den här säsongen noterats för två ligamål på totalt tolv framträdanden, men landslagsmannen har ”bara” fått spela två matcher från start. Senast mot Granada blev det 24 minuters speltid då laget besegrade Granada.

Även i kvällens möte med Leganes rapporteras nu i Spanien att svensken får finna sig i att inleda på bänken. Mundo Deportivo, Diario Vasco och Marca skriver att Real Sociedad kommer att starta med anfallsstjärnan Willian José längst fram.

Mötet mellan Real Sociedad och Leganes visas på C More Fotboll och streamas på cmore.se med avsparkstid 21.00 under kvällen.