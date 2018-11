Jättetalang bakom seger för Real Madrid - första segern i ligan på över en månad

Real Madrid gjorde i veckan en förändring på tränarposten i klubben efter en svag inledning av säsongen med bland annat fem raka matcher utan seger före klubben slog Viktoria Pilzen i Champions League, men därefter föll med 5-1 mot Barcelona i El Clasico. Julen Lopetegui fick till slut gå - och Castilla-tränaren Santiago Solari kom in.

I veckan fick Solari en lyckad tränardebut med 4-0-seger mot Melilla i den spanska cupen, men det var först i kväll som han blev testad lite mer på riktigt mot Real Valladolid i ligan.

Efter en mållös första halvlek, så var Real Madrid i slutet av andra halvlek pressat att trycka på än mer framåt för att få med sig en seger för att haka på i toppen av tabellen. Då klev inhopparen och jättetalangen Vinicius Junior, 18, i den 83:e minuten fram med ett avslut via Kiko Olivas i mål till 1-0 och ledning i matchen.

Real Madrid fortsatte därefter att trycka på framåt och utökade i den 88:e minuten till 2-0 från straffpunkten. Sergio Ramos var kylig och chippade in bollen i mitten av målet.

"Marängerna" bärgade därmed första segern i ligan sedan den 22 september mot Espanyol på hemmaplan. Laget är numera nia i tabellen i La Liga.

