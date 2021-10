JUST NU: Alexander Isak från start i heta derbyt

Alexander Isak har börjat hitta formen för sitt Real Sociedad med mål i de två senaste ligamatcherna. I kvällens baskiska derby hemma mot Athletic Club finns svensken som väntat med i startelvan.

Startelvor:

Real Sociedad: Remiro - Gorosabel, Elustondo, Le Normand, Rico - Merino, Zubimendi, David Silva - Januzaj, Isak, Sørloth.

Athletic Club: Unai Simon - De Marcos, Yeray, Inigo Martinez, Lekue - Berenguer, Dani Garcia, Vencedor, Muniain - Raul Garcia, Williams.

Matchen sänds på C More Fotboll och streamat på C More med studiostart 20:00 i Fotbollssöndag Europa. Avspark 21:00.