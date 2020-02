JUST NU: Bale tillbaka i Real Madrid - se startelvorna mot Osasuna

Real Madrid tar sig an Osasuna i La Liga. Matchstart 16.00.

Gareth Bale har den senaste tiden missat Real Madrids matcher och har under januari både varit skadad och ryktats vara på väg bort. När Real Madrid under söndagen tar sig an Osasuna är walsearen dock tillbaka från start, tillsammans med Karim Benzema och Isco i anfallet.

Startelvor:

Osasuna: Herrera - Vidal, U.Garcia, D.Garcia, Torres, R.Garcia, Arnaiz, Darko, Perez, Moncayola, Estupinan

Real Madrid: Courtois - Carvajal, Ramos, Varane, Mendy - Modric, Casemiro, Valverde - Bale, Benzema, Isco

Matchen mellan Osasuna och Real Madrid visas på C More Fotboll och streamas på cmore.se, med start 15.55.