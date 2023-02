JUST NU: Busquets tvingas kliva av skadad: "Inte alls bra"

Serieledande Barcelona drabbar samman med Sevilla i ett stormöte i La Liga. Andalusierna ligger på 14:e plats inför mötet.

Barcelona drabbades av ett bakslag redan i inledningen av matchen. Sergio Busquets fastnade i gräset samtidigt som han blev trampad på av En-Nesyri. Efter fem minuter tvingades Busquets halta av och han ersattes av Franck Kessié.

- Inga bra besked, februari är en intensiv matchmånad för Barcelona. Det är aldrig ett gott tecken att ligga kvar såpass länge, säger C Mores kommentator Christopher Kviborg.

- Det är inte alls bra, jag tror dock att det är av säkerhetsskäl. Han kanske hade kunnat spela vidare, säger C Mores expert Matias Concha.

Startelvor:

Barcelona: Ter Stegen - Kounde, Araujo, Christensen, Alba - De Jong, Busquets, Pedri - Gavi, Lewandowski, Raphinha.

Sevilla: Bono - Montiel, Badé, Rekik, Acuna - Gudelj - Gueye, Rakitic, Jordan, Torres - En-Nesyri.

Matchen mellan Barcelona och Sevilla ser du på C More och C More Mix. Avspark: 21.00.