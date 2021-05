Mot Eibar slog Alexander Isak till med en fullträff under den första halvleken: den svenske anfallaren skickade in bollen i nät mitt i straffområdet i minut 26. Under lördagen var Isak - som fanns med från start - på jakt efter en ny fullträff mot Huesca.

ANNONS

Startelvor:

Huesca: Kommer snart.

Real Sociedad: Remiro - Gorosabel, Elustondo, Le Normand, Monreal - Januzaj, Guevara, Zubimendi, Oyarzabal - Portu, Isak.