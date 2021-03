JUST NU: Isak jagar nya mål - startar mot Granada

Real Sociedad ligger just nu på en femte plats i La Liga, bara tre poäng bakom Sevilla som just nu ligger fyra och har en Champions League-plats. Alexander Isak finns med från start när Sociedad gästar Granada under söndagen.

Startelvor:

Granada: Silva - Foulquier, Sanchez, Duarte, Quini - Eteki, Herrera - Vico, Quina, Kenedy - Soldado

Sociedad: Remiro - Gorosabel, Zubeldia, Le Normand, Munoz - Silva, Illarramendi, Merino - Januzaj, Isak, Oyarzabal

Matchen börjar 16.15 och sänds på C More Live, samt kan streamas på cmore.se.