JUST NU: Jovic från start för Real Madrid mot Sevilla

Real Madrid tog i förra veckan hem spanska supercupen efter segrar mot Valencia och Atlético Madrid. När laget under lördagen är tillbaka i seriespelet är det Sevilla som står för motståndet på Santiago Bernabeu.

Startelvor:

Real Madrid: Courtois - Carvajal, Varane, Militao, Marcelo - Kroos, Casemiro, Modric - Vazquez, Jovic, Rodrygo.

Sevilla: Vaclik - Navas, Koundé, Carlos, Reguilón - Fernando, Gudelj, Banega - Munir, De Jong, Vazquez.

Matchen mellan Real Madrid och Sevilla visas på C More Fotboll och streamat på cmore.se, med start 15.55 under lördagen.