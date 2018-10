JUST NU: Marcelo skakar liv i El Clásico

Barcelona, i serietopp inför omgången, tog emot ett formsvagt Real Madrid i säsongens första El Clasico. För första gången sedan 2007 var varken Cristiano Ronaldo, som flyttat till Juventus, eller Leo Messi, armskadad, med i supermötet.

I Messis frånvaro startade Barcelona med Rafinha.

Det var hemmalaget som spräckte nollan redan med bara tio minuter spelade. Jordi Alba tog en lång djupledslöpning, fick bollen perfekt i steget innan han därefter hittade in snett inåt bakåt till Philippe Coutinho som bara hade att raka in bollen i öppet mål.

En stund senare utökade hemmalaget ledningen till 2-0. Domaren valde att blåsa straff efter att ha använt sig av VAR efter en situation där Luis Suarez blivit fälld i straffområdet - och fram klev uruguayanen själv och placerade in bollen i nät.

I den andra halvleken fick gästerna från Madrid precis den start man behövde och Marcelo stod för en fin aktion då han efter ett inspel från kanten tog ner bollen och skickade in reduceringen.

