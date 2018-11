JUST NU: Pozo med läckert avslut - kvitterar mot Barcelona

Barcelona ställdes i kväll mot Rayo Vallecano borta på Estadio de Vallecas i La Liga. Den spanska giganten fick åter klara sig utan en skadad Lionel Messi, vilket gjorde att Rafinha även den här gången tog plats i lagets anfall.

Barcelona visade sig åter starkt utan Messi och tog i den tionde minuten ledningen i matchen. Jordi Alba mötte ett inspel bakom Vallecanos backlinje i straffområdet och spelade fram Luis Suarez i sidled, som sköt 1-0. Men Barcelona behöll inte ledningen fram till halvtid.

I den 35:e minuten tog Jose Pozo avslut utifrån och placerade läckert in bollen i mål till 1-1 för Rayo Vallecano. Det stod sig också första halvlek ut.

Startelvor:

Rayo Vallecano: García - Advíncula, Amat, Gálvez, Moreno - Imbula, Santi, Trejo - De Tomas, García, Embarba.

Barcelona: Ter Stegen - Roberto, Pique, Lenglet, Alba - Busquets, Arthur, Rakitic - Rafinha, Suárez, Coutinho.

