JUST NU: Real Betis chockar Barcelona

Barcelona kom med vind i seglet efter tre raka segrar.

På söndagskvällen gästade de europajagande Real Betis. Anmärkningsvärt var att Lionel Messi inledde på bänken.

Som väntat var det Barcelona som ägde bollinnehavet. Dock hade laget svårt att ta sig in bakom Betis backlinje och hitta avslut.

Istället var det Borja Iglesias som kunde ge Real Betis ledningen i den 38:e minuten, efter ett fint inspel från Emerson.

Startelvor:

Real Betis: Robles - Emerson, Mandi, Ruiz, Moreno - Akouokou, Guardado - Ruibal, Fekir, Juanmi - Iglesias.

Barcelona: Ter stegen - Mingueza, Araujo, Lenglet, Alba - Pjanic, Busquets, Puig - Dembele, Braithwaite, Griezmann.

Matchen sänds via C more Fotboll och streamas på Cmore.se