JUST NU: Zidane gör flera ändringar i Real - Isco och Rodriguez in från start

Real Madrid gör sin första hemmamatch i La Liga under årets säsong då man tar emot Valladolid. Då väljer Reals tränare Zinedine Zidane att göra flera ändringar då bland annat både Isco och James Rodriguez går in från start.

Lagens startelvor:

Real Madrid: Courtois – Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo – Kroos, Casemiro, Rodriguez – Isco, Benzema, Bale

Valladolid: Kommer inom kort.

Du ser mötet mellan Real Madrid och Valladolid på C More Fotboll och kan streama matchen via cmore.se. Avspark 19:00.