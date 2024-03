Kalldusch för Atletico i Ousous La Liga-debut

Atletico Madrid ska på onsdag försöka vända 1-0-underläge mot Inter, i returen i Champions League-åttondelsfinalen.

I dag åkte Diego Simeones mannar söderut för möte med Cadiz, som inför matchen låg på nedflyttningsplats och inte hade vunnit sedan den 1 september.

Hemmalaget bestämde sig dock för att chocka tabellfyran. En bit in i första halvlek nickade Juanmi in 1-0. 20 minuter in i andra siktade han in sig i straffområdet och gjorde 2-0 med högern.

Cadiz kammade hem alla tre poäng, vilket var extra kul för Aiham Ousou. Den tidigare Häcken-mittbacken gjorde sin första match i La Liga och spelade hela. Efter slutsignalen applåderade han fansen ihop med lagkamraterna.

Ousou anslöt den 1 februari, på lån från Sparta Prag. Han har kontrakt med den tjeckiska klubben till sommaren 2026.

Segern var Cadiz första i ligan på 190 dagar, då mot Villarreal. Laget är kvar på 18:e plats, men skrällen väger tungt.

- När du inte har vunnit på så länge är den här typen av segrar mycket nödvändiga. Det är tre viktiga poäng mot ett topplag som Atletico, säger tvåmålsskytten Juanmi enligt Marca.