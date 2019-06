Klart: Barça-mittfältare till konkurrent för 135 miljoner kronor

Denis Suarez var under våren utlånad från Barcelona till Arsenal. Men mittfältarens tid i Londonlaget var misslyckad och kantad av skador. Nu skulle han återvänt till Katalonien, men så blir det inte.

Barça meddelar att Denis Suarez är klar för La Liga-konkurrenten Celta Vigo, som slutade på 17:e plats i ligan den här säsongen. Avtalet är skrivet över fyra år och Celta Vigo får hosta upp ungefär 135 miljoner svenska kronor exklusive klausuler för att knyta till sig 25-åringen.

Suarez har tidigare representerat Villarreal, Sevilla och Manchester City i klubblagssammanhang.

