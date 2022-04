Klart: Barcelona får ny hemmaarena - tillfälligt

Barcelona meddelade under torsdagen att klubben kommer renovera hemmaarenan Camp Nou under de närmaste åren. Arbetet påbörjas redan i sommar och kommer att sträcka sig över ett antal år. Under nästa säsong kommer laget inte påverkas av arbetet, men under säsongen 2023/2024 blir det ett arenabyte.

Barcelona kommer då att spela sina hemmamatcher på Estadi Olímpic Lluís Companys, som rymmer 55 926 åskådare i Barcelona. Under den nästkommande säsongen, 2024/2025, kommer Barcelona vara tillbaka på Camp Nou igen, men då endast kunna ta in 50 procent av arenans kapacitet med anledning av fortsatt renovering.

ANNONS

- Camp Nou kommer att bli den bästa arenan i världen i världens bästa stad, belägen i världens bästa land, säger presidenten Joan Laporta i ett pressmeddelande.



Planen är att renoveringen Camp Nou, som från och med nästa säsong heter Spotify Camp Nou, ska vara helt klar till säsongen 2025/2026.