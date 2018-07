Klart: Barcelona kapar Romas affär - brassestjärnan flyttar till Spanien

Den brasilianske stjärnan Malcom, 21, stod under den gångna säsongen för en imponerande säsong med Bordeaux i Ligue 1, Frankrike och kopplades efter säsongen ihop med en rad olika klubbar, men främst med en flytt till Roma och Serie A.

I går bekräftade Bordeaux och Roma, via sina Twitter-konton, att de nått en överenskommelse om spelaren, men senare under kvällen kom nya rapporter om att Barcelona gett sig in i kampen om stjärnans underskrift, vilket innebar att han inte anlände som förväntat till Rom under måndagskvällen för läkarundersökning i dag.

Nu meddelar Barcelona att brassen ansluter som ny spelare till klubben med ett kontrakt över säsongen 2022/2023, samtidigt som övergångssumman landar på 425 miljoner kronor, samt drygt tio miljoner kronor i olika bonusar.

Malcom förväntas i morgon genomgå den obligatoriska läkarundersökningen.

Brassen stod under den gångna säsongen för tolv mål och sju assist på 35 matcher i Ligue 1.