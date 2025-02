Klart: Bellingham stängs av i två matcher

Real Madrid-profilen Jude Bellingham, 21, fick rött kort efter 39 minuter i lördagens möte med Osasuna (1-1) i La Liga. Engelsmannen skrek åt domaren Munuera Montero, som utifrån domarrapporten, uppfattade att spelaren sa följande ord: "Fuck you".

Nu har spanska fotbollsförbundets disciplinnämnd fattat beslut om att Bellingham stängs av i två matcher och missar mötena med Girona och Real Betis i La Liga.

Enligt spanska tidningen AS kommer Real Madrid att överklaga avstängningen. Enligt Real Madrid och Bellingham sa spelaren inte "fuck you" utan i stället "fuck off".

Bellingham är den här säsongen noterad för elva mål och tio assist på 33 matcher. Real Madrid ställs under onsdagen mot Manchester City i andra play off-mötet i Champions League-slutspelet. Bellingham avgjorde första mötet till 3-2 i Manchester.