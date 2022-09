Klart: Cruyff ny sportchef i Barcelona

Jordi Cruyff, som är son till den nederländske ikonen och Barcelona-legendaren Johan Cruyff, har fått en ny roll i Barcelona. 48-åringen, som spelade i klubbens A-lag mellan 1993 och 1996, återvände förra säsongen för en roll som chef för fotbollssektionens internationella område, och har nu fått ett nytt uppdrag i den katalanska klubben.

Barcelona meddelar under fredagen, via klubbens hemsida, att Cruyff är ny sportchef i klubben. Han tillträdde redan den 1 juli i år, men blev alltså först presenterad i dag.

Barcelona skriver vidare att Cruyff spelet en nyckelroll i klubbens senaste transfers.

ℹ️ @JordiCruyff, new sporting director of the Clubhttps://t.co/XEtM4MqWg5