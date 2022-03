Klart: Spotify blir huvudpartner till Barcelona - Camp Nou får nytt namn

Under senaste tiden har det kommit flera rapporter om att den svenska online-musiktjänsten Spotify är på väg att gå in med pengar i Barcelona, och i mitten av februari gick Barcelona-presidenten Joan Laporta ut och bekräftade att parterna förhandlar och är på väg att gå i mål.

Nu bekräftar Barcelona att Spotify blir klubbens nya huvudpartner. Bland annat kommer Barcelonas hemmaarena Camp Nou nu döpas om till Spotify Camp Nou. Det är första gången i klubbens historia som arenan får ett nytt namn.

Spotify kommer även synas på herr- och damlagets tröjor från och med nästa säsong och under de kommande fyra säsongerna. Vidare kommer även Spotify att sponsra klubbens träningströjor från och med nästa säsong och under de kommande tre säsongerna.

- Vi är mycket stolta över att tillkännage ett banbrytande partnerskap som detta, med en så världskänd organisation som Spotify. Med detta partnerskap kan vi fortsätta att föra klubben närmare sina fans och få dem att känna sig, ännu mer, som en del av Barça-familjen genom unika upplevelser som förenar underhållning och fotboll, vilket gör det möjligt för oss att få kontakt med ny publik över hela världen, säger Barcelonas president Joan Laporta i ett pressmeddelande och fortsätter:

- Med detta partnerskap tar vi ytterligare steg framåt i denna nya era som vi har inlett, och som återigen är ett bevis på den innovativa karaktär och det ständiga sökandet efter att bli bättre som kännetecknar Barça, och som gjort oss till en unik klubb i världen.

Alex Norström, Chief Freemium Business Officer, Spotify:

- Vi är oerhört glada över att få samarbeta med FC Barcelona för att föra samman musik- och fotbollsvärlden. Från och med juli kommer vårt samarbete att erbjuda en global scen för artister, spelare och fans på det nyinvigda Spotify Camp Nou. Vår marknadsföring har alltid syftat till att stärka artister, och med det här partnerskapet kommer vi kunna göra det i en allt större skala. Vi är glada över att skapa nya möjligheter att få bygga relationer med FC Barcelonas fans över hela världen.

Han fortsätter:

- Spotifys mission är att frigöra potentialen i mänskligt skapande och stödja artister så att de kan försörja sig på sitt konstnärskap och bygga relationer till sina fans. Vi tror att detta partnerskap skapar många möjligheter för oss att förverkliga denna mission, på unika, fantasifulla och effektfulla sätt.

Tidigare har även Spotify kopplats ihop med Arsenal, då företagets grundare Daniel Ek lagt bud och försökt köpa den engelska storklubben. Enligt Sky Sports var Eks första bud på runt 1,8 miljarder pund, men det blev nobbat.

We’re partnering with @Spotify to bring football and music together like you’ve never seen before 🏟