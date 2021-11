Klart: Xavi tar över som huvudtränare i Barcelona

Efter att Barcelona föll mot Rayo Vallecano den 27 oktober fick tränaren Ronald Koeman sparken redan samma kväll. Sergei Barjuan tillsattes som tillfällig huvudtränare i väntan på en långsiktig lösning.

Direkt var det den tidigare Barça-spelaren Xavi som ryktades ta över på posten. Nu är det officiellt. Spanjoren lämnar sitt jobb i Qatar, som tränare för Al-Sadd, och tar över Barcelona. Det bekräftar klubben från Qatar.

Al-Sadd meddelar att Barcelona har mött utköpsklausulen som fanns i Xavis avtal. Mundo Deportivo rapporterar att den låg på fem miljoner euro, omkring 50 miljoner kronor.

"Xavi är en viktig del av Al-Sadds historia och vi önskar honom framgångar i framtiden", skriver Al-Sadd.

Ett önskemål som Xavi framfört i processen som lett fram till att han tar över Barcelona? Att man värvar en ytter i januari, enligt tidningen Sport. Den nye tränaren vill prioritera en värvning där och ett alternativ som övervägs ska vara Raheem Sterling, som just nu tillhör Manchester City.

Xavi tillbringade majoriteten av sin spelarkarriär i Barcelona, från 1998 till 2015. När han debuterade i A-laget gjorde han det som ersättare till Pep Guardiola. Även om Xavi i fortsättningen av karriären hade en mer offensiv roll än sin föregångare, gjorde han stort avtryck i klubben och ses i dag som en av de största i Barcelonas historia.

Meritlistan som tränare är något kortare än den som spelare, dock. Xavi lämnade Barcelona för Al-Sadd 2015 och när han avslutade karriären blev han huvudtränare i klubben. Där har han basat sedan 2019 och har under den tiden tagit hem hela sju titlar.

Turki Al-Ali: The #AlSadd administration has agreed on Xavi’s move to Barcelona after the payment of the release clause stipulated in the contract. We’ve agreed on cooperation with Barcelona in the future. Xavi is an important part of Al-Sadd’s history and we wish him success. pic.twitter.com/3FvCOdYl5X