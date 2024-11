Kroos: Utesluter inte en återkomst till Real Madrid

Efter EM valde Toni Kroos, 34, att avsluta sin spelarkarriär. Tyskens sista klubbadress blev Real Madrid, som han spelade i under tio års tid. Nuförtiden verkar han inom sin egen ungdomsakademi.

Men han utesluter inte att återvända till Real Madrid en dag, även om det inte ser ut att bli i närtid.

- Jag skulle säga att det just nu inte är en relevant fråga för mig att jag ska vara i Real Madrids offentliga miljö. Här och nu skulle jag säga nej, oavsett hur sammankopplad jag är med klubben. Men jag säger inte att jag under min livstid inte kommer att göra någonting med Real Madrid eller inte ha något att göra med klubben. Givetvis utesluter jag inte det, säger 34-åringen i "Einfach mal luppen" enligt AS.

Annons

Han fortsätter:

- I vilken roll får man se. Kanske lär jag känna mig själv bättre om ett par år efter avslutad karriär, i vilken riktning man skulle tänka sig att ta, och om klubben kan föreställa sig det eller inte. Men jag utesluter inte att jag någon gång kan träda in i en roll i Real Madrid.

Kroos gjorde 28 mål och 99 assist på 465 matcher för Real Madrid.