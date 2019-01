Kross av Barcelona i returen - klart för semifinal i cupen

Barcelona är vidare i Copa del Rey efter att man på onsdagskvällen besegrat Sevilla med hela 6-1 på hemmaplan. Laget vände därmed underläget från den första matchen, en match som Sevilla vann med 2-0.

Barcelona tog ledningen redan efter en kvarts spel genom Philippe Coutinho från straffpunkten. När Ever Banega sedan missade gästernas chans till kvittering, även det från elva meter, sprang siffrorna iväg.

2-0-målet tillkom efter en lysande passning av Arthur fram till en djupledslöpande Ivan Rakitic som med en liten tå ställde gästernas målvakt. I den andra halvleken gjorde sedan Coutinho sitt andra mål för kvällen då han på Luis Suarez passning nickade in 3-0. Sergi Roberto sköt distinkt in 4-0 innan Sevilla reducerade till 4-1. Men därefter dödade hemmalaget all spänning genom att göra ytterligare två mål genom Luis Suarez och storstjärnan Leo Messi. Det sista målet var också kvällens snyggaste – ett briljant fotbollsmål där Barcelona rullade upp försvaret totalt innan Messi alltså stod för avslutet.

Barcelona är nu klart för semifinal, tillsammans med Betis och Valencia. Den sista kvartsfinalen spelas mellan Girona och Real Madrid under torsdagen.