Kvittot på Isaks succé - slåss med Messi om pris

Leo Messi, Lucas Ocampos – och Alexander Isak. Det är spelarna som det nu står mellan vad gäller utmärkelsen ”Månadens spelare” i februari i La Liga. Landslagsanfallaren Alexander Isak har stått för en rad imponerande insatser den senaste tiden och i februari blev det totalt två mål och en målgivande framspelning.

Isak satte ett mål i förlustmatchen mot Leganés och i omgången efter blev det ett mål och en assist i det baskiska derbyt mot Athletic Bilbao. För det kan han nu alltså prisas.

Leo Messi å sin sida satte hela fyra mål mot Eibar i slutet av månaden. Den tredje nominerade spelaren, Lucas Ocampos, noterades för tre mål och en assist i februari.

