La Liga-panelen inför Madridderbyt: "Atlético har inte råd att tappa poäng"

På söndagskvällen är det Madridderby och Real Madrid har chansen att öka avståndet ner till stadsrivalerna Atlético Madrid. Fotbollssöndag Europa börjar klockan 20.00 och matchen drar igång klockan 21.00 och streamas på C More.

Fotbollskanalen har pratat med C Mores La Liga-experter Adam Pinthorp, Christopher Kviborg och Marcelo Fernández inför den kommande stormatchen.

Atlético tog sig till slut vidare till åttondelsfinal efter en tuff Champions League-höst men har haft det svårt i ligan. Hur har du utvärderat deras säsong hittills?

CHRISTOPHER KVIBORG:

- Man ska komma ihåg att måttstocken för att mäta Atléticos säsong har ändrats rätt kraftigt med de senaste årens framgångar. Frågar du en äldre och mer luttrad Atleti-supporter om han skulle vara nöjd med en CL-plats i ligan och avancemang från CL-gruppen tror jag att denne skulle jubla. Jag tycker Atléticos insats hittills är klart godkänd. Laget tråcklar sig vidare från en tuff Champions League-grupp och är med uppe i toppen i La liga. Denna säsong har skadorna duggat mer frekvent och Atlético har en ganska "smal" trupp. Det finns också sparkapital i namn som João Félix och Antoine Griezmann som inte riktigt fått igång målskyttet ännu.

MARCELO FERNÁNDEZ:

- Både upp och ner, med en känsla av besvikelse. Jag tycker att värvningarna man gör under sommaren med De Paul, Cunha och Griezmann har gjort de lite framtunga. Jag får känslan av att Simeone fortfarande letar efter den här balansen. Det har blivit lite på bekostnaden av defensiven. Det här är inte det gamla Atlético Madrid som kunde ha en 1-0-ledning och det kändes kassaskåpssäkert. De har haft poängtapp där jag inte riktigt känner igen Atlético. Sedan ska man komma ihåg att klubben har tagit stora steg. Jag tror att Simeone har svårt att anpassa sig efter fansen nya krav på offensiv fotboll när klubben nu är en av de tre stora drakarna i Spanien.

ADAM PINTHORP:

- Jättespretig och jättesvår att analysera. Min känsla är att Simeone inte riktigt vet hur han ska formera laget för att få ut maximalt av det. Han har spetsat med spelare som Griezmann och De Paul som båda är för bra för att inte spela, men som har gjort att spelare som tidigare gjort det bra behöver byta position. Marcos Llorente, som jag tyckte var La Ligas MVP förra säsongen, är det tydligaste exemplet. Simeone har ett väldigt offensivt balanserat lag som han inte riktigt vet hur han ska formera, varken formationsmässigt eller positionsmässigt. Men man ska inte räkna ut Atlético, för det finns en väldigt hög individuell nivå i laget. Men de har inte hittat rätt än.

Kan det vara så att Atlético redan är ute ur en titelstrid efter sexton omgångar spelade? Kan det avgöras redan de kommande matcherna med både Real Madrid och Sevilla på bortaplan?

CHRISTOPHER KVIBORG:

- Inga ligor avgörs i detta skede. Du kan vända på det och se möjligheterna för Atlético att bara ligga fyra poäng bakom Real Madrid om någon vecka - för det blir scenariot om de vinner derbyt och sin släpmatch. Men självklart är läget känsligt i detta skede för Atlético då de knappast har råd att tappa poäng mot toppkonkurrenterna.

MARCELO FERNÁNDEZ:

- Atletico har en match mindre spelad än Real Madrid. De kommande matcherna kommer vara fundamentala och Atlético har det ofta tufft mot Real Madrid. I ligaspelet kommer det att bli tufft, helt klart.

ADAM PINTHORP:

- Absolut. Jag vill inte erkänna det, för jag vill att guldstriden ska leva hela vägen in, som den gjorde förra säsongen. Men just den här säsongen tycker jag att Real Madrid ser så mycket starkare ut. De har en hög lägsta nivå, när man jämför med resten av konkurrenterna. Jag tycker inte vi har sett deras höjd än, vilket signalerar något ändå. Skulle det bli kryss eller en Real Madrid-seger den här matchen har jag svårt att se Real Madrid tappa den ledingen i tabellen. Real Madrid kan alltså vinna ligan redan i december, tyvärr, måste jag säga. Som objektiv vill man se en spännande titelstrid. Men som du säger; det är Sevilla på bortaplan i nästa match. Det kommer att krävas två vinster för Atlético tror jag. Jag tror att Real Madrid också är helt okej med ett kryss i derbyt av just den anledningen.

Real Madrid har både gått bra i ligan och i Champions League den här säsongen. Men Ancelotti ville gärna tona ner berömmet och antydde att det finns mer kvalitativa lag ute i Europa efter Inter-segern. Håller du med och varför säger han så tror du?

CHRISTOPHER KVIBORG:

- Det är klart att Ancelotti ser större potential i den här gruppen - vore väl märkligt att inte kräva mer så här pass tidigt in på säsongen? Real Madrid har imponerat och jag tror mycket av anledningen till det är kontinuitet i startelvan, i stort sett tio av elva platser i elvan är satta. I det längre loppet tror jag att Ancelotti måste rotera sitt lag mer för att undvika skador på nyckelspelare.

MARCELO FERNÁNDEZ:

- De har gått från mindre till mer. De hade en ganska turbulent period i september och i början på oktober när de förlorade enkla matcher på pappret. Sedan dess har Real Madrid gått väldigt bra. Nyckeln har varit att försvaret sitter nu med Alaba och Militão där bak med Carvajal och Mendy på ytterbackspositionerna. Sedan har Benzema och Vinicius Jr gjort det möjligt att såra motståndarna oavsett om laget spelar bra eller dåligt. Ancelotti tror jag säger så eftersom han vill att truppen ska inse att ingenting är klart. Det räcker med några dåliga prestationer och sedan är det kamp igen. Det är ganska tidigt på säsongen ändå med många matcher kvar att spela i ligan och Champions League. Jag förstår hans retorik ur ett tränarperspektiv.

ADAM PINTHORP:

- Jag tror att han säger så för att Real Madrid kan nog trivas att slå lite i underläge. Att de smyger med ute i Europa med en liten "underdogstämpel". Även om Real Madrid vill att vi ska se klubben som störst, bäst och vackrast tror jag att Ancelotti inte har något emot att slå lite underifrån. Jag tycker också att insatserna mot Inter i Champions League visar att Real Madrid har en mästarpotential, i båda matcherna. De kan gräva fram en vinst, vinna utan att släppa in ett mål på 180 minuter och vinna utan Benzema. Det är så mycket i det här Real Madrid som imponerar och att det inte pratas mer om Real Madrid jämfört med andra klubbar i Champions League är överraskande måste jag säga.

Vinicius har gått från att vara en av världens mest frustrerande spelare till att han får frågor om Ballon d'Or. Vad har legat bakom hans form den här säsongen enligt dig?

CHRISTOPHER KVIBORG:

- Det är helt klart taktiska direktiv som ligger bakom förvandlingen. Vinicius talang har alltid funnits där men det handlar naturligtvis att få ut det rent taktiskt också. Jag ser en spelare som fått större förtroende och som utvecklat sitt beslutsfattande i avgörande lägen. Det faktum att Vinicius också tidigt in i säsongen stod för en del poäng tror jag har betytt mycket. Men det som kanske har utvecklats mest - och åt rätt håll - är samarbetet med Karim Benzema.

MARCELO FERNÁNDEZ:

- Han har gått från Robinho till Ronaldinho, kan man säga. Att han har haft den här kapaciteten tycker jag att man kunnat se i ganska många år. Han var väldigt ung när han kom till Real Madrid och fick chansen tidigt. En mot en har han alltid varit bra på, det är avslutsförmågan han har utvecklat. Både Vinicius och tränarstaben har nog tränat lite extra individuellt med honom. Det viktigaste är att han själv vill bli bättre och fortsätta utvecklas. Där har han inte bara tagit ett steg, utan gigantiska steg. Om jag skulle rangordna spelare som är i toppform just nu, då är han topp fem i världen just nu. Han är fortfarande bakom spelare som Salah, som är lite vassare.

ADAM PINTHORP:

- Det är svårt att peka på exakt vad de har jobbat på. Det mest uppenbara är att han blivit mer effektiv. Hans avslut håller mycket högre nivå. Det är inte många som pratar om att han värderar sina avslut bättre, eftersom han skjuter ungefär lika mycket den här säsongen som förra säsongen. Det betyder alltså att han inte skjuter från omöjliga vinklar, han har lärt sig när han har chansen att träffa mål. Sedan om det är Ancelottis eller någon annans förtjänst är omöjligt att veta, men Ancelotti har berättat att de har tränat mycket på avslut. När vi ändå pratar om Vinicius måste man välja att lyfta på hatten för gnugget bakom stängda dörrar. De har uppenbarligen tagit tag i det här, för att det är en enorm utveckling.

Den kontroversiella Mateu Lahoz är domare och det är derby. Vad förväntar du dig att se för matchbild med de förutsättningarna och vad slutar matchen?

CHRISTOPHER KVIBORG:

- Ifjol tyckte jag att Diego Simeone gick bort sig taktiskt mot Real Madrid - går han i samma fälla igen? Han har helt klart större defensiva bekymmer denna säsong än föregående. Atlético lyckades inte stänga matchen senast hemma mot Mallorca och sådana förluster är ovanliga för Atlético. Till derbyt saknas Savić och Giménez är ett osäkert kort, Simeone kan tvingas spela med Kondogbia i en backlinje tillsammans med Hermoso och Felipe - det är inte optimalt. Gällande matchbild tror jag att gästerna försöker hålla nollan så länge det går och hoppas på att kontringar kan bli lösningen framåt. Man ska komma ihåg att även Luis Suarez saknas och att Atlético inte gjort mål de senaste tre matcherna borta mot Real Madrid. Hemmalaget kommer med starkast möjliga elva om Benzema spelar. Jag tror Real Madrid vinner derbyt med 2-0.

MARCELO FERNÁNDEZ:

- Matadoren, Mateu Lahoz! En man som gillar att vara i centrum. Men när man läser intervjuer från Spanien om honom hyllas han ofta som en av Spaniens bästa domare. Han är tydligen den som är mest kommunikativ. Sedan är han flitig med ostskivan, med gula kort. Det är viktigt att han har en bra match, så vi får se en bra reklam för spansk fotboll. Det är en supermatch. Jag tror att Real Madrid vinner med tanke på att det sitter i väggarna, de har den fördelen mot Atlético. Historia påverkar mycket. Med det sagt, Simeone älskar sådana här matcher. När de ligger ner, när ingen tror på Atlético och Atlético är uträknade, det finns inget som Simeone älskar mer. Men jag håller Real Madrid som favoriter och tror på en Real Madrid-seger.

ADAM PINTHORP:

- Det är helt absurt att han får vara domare efter Sociedad-matchen där Lahoz struntar i att blåsa av när Isak gör mål för att sedan blåsa av för att han rörde bollen situationen innan målet. Han har varit en snackis de senaste veckorna i Spanien, som han brukar vara. Det är därför överraskande att han får den här matchen. Jag tror att Real Madrid är ganska nöjda med ett kryss, som sagt. Jag tror att det kommer att bli en rivig match. För de som såg Champions League-matchen mellan Porto och Atlético Madrid fick se en ganska grinigt och grisig match. Det var lite gamla Atlético med den inställningen som Simeone brukade ta fram hos sina spelare. Jag tror att Atlético vet hur bra Real Madrid är och att de kanske därför behöver tänja lite på gränserna. Då får vi se hur Real Madrid hanterar det. Jag tror att vi får se en grinig match och jag hoppas att vi får se mycket känslor. Jag landar nog i att ett kryss är den rimligaste gissningen.

