Lagkamraternas känslosamma hyllningar till Marcelo: "Bästa vänsterbacken genom tiderna"

Marcelo tog under måndagen formellt farväl av Real Madrid efter 15 år i klubben med en ceremoni som lämnade såväl honom själv som Carlo Ancelotti och den gamla storforwarden Raul i tårar.

Brassen lämnar den spanska storklubben som den mest titelrika spelaren i klubbens historia med sina 25 titlar.

Hyllningarna från hans lagkamrater har haglat in på sociala medier under måndagen och bland annat skriver Toni Kroos på Twitter:

- Jag kan säga att jag spelat med den bästa vänsterbacken genom tiderna.

Marco Asensio stämmer in i hyllningskören och skriver på Instagram:

- Som jag njutit vid din sida i bandet. Tack för allting ”Marce”. Du är fantastisk inte bara på plan utan även utanför.

Även den förre Madrid-kaptenen Sergio Ramos hyllar Marcelo stort på Instagram:

- Ditt arv är evigt. Grattis till att ha uppnått det omöjliga.

I can say i played with the best left back of all time. pic.twitter.com/f9BTorlltJ