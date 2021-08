Sent under deadline day blev det till slut klart. Real Betis presenterade Héctor Bellerín.

Bellerín har tagit den långa vägen genom Arsenals akademi, och har totalt gjort 183 matcher i Premier League. Nu återvänder han till hemlandet för spel i Real Betis. Han började sin ungdomskarriär i Barcelona.

Belleríns kontrakt med Arsenal går ut sista juni 2023 och hans lånekontrakt med Real Betis sträcker sig över hela säsongen.

