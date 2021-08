Sent under deadline day blev det till slut klart. Real Betis presenterade Héctor Bellerín.

Bellerín har tagit den långa vägen genom Arsenals akademi, och har totalt gjort 183 matcher i Premier League. Nu återvänder han till hemlandet för spel i Real Betis. Han började sin ungdomskarriär i Barcelona.

Arsenal har dock inte bekräftat affären. Enligt Fabrizio Romano är övergången klar och det handlar om ett lån. Belleríns kontrakt med Arsenal går ut sista juni 2023.

Texten uppdateras.

When do we start to negotiate for him, @Arsenal? 😝👦💚 @HectorBellerin (Video: @btsportfootball) pic.twitter.com/EOv1BdF8VX