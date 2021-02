Laportas utspel: "Messi vill vinna titlar, inte bara tjäna pengar"

Lionel Messis kontrakt går ut till sommaren, och argentinarens framtid i klubben är osäker. För några veckor sedan hamnade superstjärnan i blåsväder när tidningen El Mundo avslöjade detaljer i hans kontrakt.

Messi tjänar 138 miljoner euro per säsong, under en fyraårsperiod som sträcker sig till i sommar.

PSG och Manchester City är två klubbar som uppgets vara intresserat av att knyta till sig Barca-anfallaren.

Joan Laporta, som var president i klubben 2003-2010, kandiderar till att återta posten i klubben. Och han kommer göra allt i sin makt för att få Messi att stanna.

Efter storförlusten mot PSG i Champions League (1-4) uttalade sig Laporta om stjärnans framtid.

- Messi vill vinna med Barcelona och jag kommer göra mitt bästa för att behålla honom, säger han enligt Sky Italia.

Han fortsätter:

- Det finns några klubbar som är väldigt intresserade av att värva honom, men Leo vill vinna titlar, inte bara tjäna pengar. Han är inte ett problem för Barcelona, Messi är 30 procent av klubbens vinst.

Joan Laporta to Sky Italia: “Messi wants to win with Barcelona. I’ll do my best to keep him, there are some clubs really interested in signing him... but Leo wants to win titles, not just to earn money. He’s not a ‘problem’ for Barça, Messi is the 30% of the club's profit”. 🇦🇷