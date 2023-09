Lewandowski frälste Barcelona - besegrade Osasuna

Det skulle dröja till den 45:e minuten innan Barcelona fick hål på Osasuna.

Jules Kounde nådde högst på en hörna och nickade in ledningsmålet för gästerna.

Men Osasuna växte in i matchen under den andra halvleken och man jagade länge ett kvitteringsmål. Utdelningen skulle också komma. "Chimy" Ávila slog till med ett vänsterskott som via stolpen hittade in till 1-1.

- Det är omöjligt att ta ett sådant skott, skickligt av Avila, kommenterade Adam Pinthorp i TV4:s sändning.

Efter det tog Barcelona åter kommandot i matchen.

Med tio minuter kvar att spela revs Robert Lewandowski omkull i straffområdet, Barcelona fick straff och polacken tog hand om straffen själv och rullade in 2-1.

Det blev matchens slutresultat.

Startelvor:

Osasuna: Fernandez - Areso, Catena, Herrando, Cruz - Munoz - Ibanez, Garcia, Oroz, Arnaiz, Raul

Barcelona: Ter Stegen - Roberto, Kounde, Christensen, Balde - de Jong, Romeu, Gundogan - Yamal, Lewandowski, Gavi