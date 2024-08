Lewandowskis dubbel gav Flick drömdebut i Barcelona

Efter en turbulent tid stod det till sist klart att Xavi lämnade tränarrollen i Barcelona efter den gångna säsongen. In kom i stället Hansi Flick och under lördagskvällen var det dags för tysken att ge sig in i La Liga-elden för första gången.

För motståndet stod Valencia på Mestalla, en uppgift som har ställt till med problem för många lag genom åren.

Problem var också exakt vad Barcelona fick under den första halvleken när Hugo Duro nickade in matchens första mål i den 44:e matchminuten.

Men glädjen blev kortvarig och i den första halvlekens femte stopptidsminut kunde Robert Lewandowski - som tränades av Flick i Bayern - raka in kvitteringen från nära håll efter en framspelning från Lamine Yamal.

I den andra halvlekens upptakt skulle polacken också fullborda vändningen från straffpunkten.

Raphinha revs ner i offensivt straffområde och fram stegade Lewandowski. Han var sedan säkerheten själv när han skickade in bollen i det högra krysset.

Valencia lyckades aldrig svara på vändningen och fick aldrig till någon riktig slutforcering. I stället kunde gästerna hålla undan och säkra en 2-1-seger.

Startelvor:

Valencia: Mamardashvili – Correia, Mosquera, Gasiorowski, Vázquez – Almeida, guerra, Pepelu, Lopez – Mir, Duro.

Barcelona: Ter Stegen – Koundé, Cubarsi, Martinez, Balde – Bernal, Casado – Lamine Yamal, Raphinha, Torres – Lewandowski.