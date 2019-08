Luis Enriques tunga besked: Nioåriga dottern avliden

Luis Enrique, den tidigare spanske förbundskaptenen och Barcelona-tränaren, har drabbats av en familjetragedi. Enrique hoppade i juni i år av jobbet som spansk förbundskapten på grund av personliga skäl, och på torsdagen gick han själv ut med att hans nioåriga dotter avlidit i cancer.

”Vår dotter Xana gick bort tidigare den här eftermiddagen vid en ålder av nio efter att ha genomlidit fem intensiva månaders kamp mot osteosarkom. Vi tackar för alla omtänksamma gester vi fått under de här tre månaderna”, skriver han i ett uttalande på Twitter.

”Vi vill också tacka personalen på San Joan de Deu och Sant Pau-sjukhusen för deras dedikation och behandling. Tack till läkarna, sjuksköterskorna och alla frivilliga”.

Luis Enrique tog över som spansk förbundskapten i juli 2018 då han ersatte Fernando Hierro. Första matchen som ansvarig förbundskapten slutade med seger mot England i Uefa Nations League, med 2-1.

Luis Enrique announces the death of his nine-year-old daughter Xana, who had been suffering from cancer. https://t.co/WrYF9gMDWU