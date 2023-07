Luis Suárez Miramontes död - blev 88 år gammal

Luis Suárez Miramontes har gått ur tiden. Ikonen blev 88 år gammal.

Suárez Miramontes hade en framgångsrik karriär som spelare i framför allt Barcelona, Inter och det spanska landslaget. Han gjorde 122 matcher med Barcelona, 256 matcher med Inter och 32 A-landskamper med Spanien, som han var med och ledde till EM-guld 1964.

Suárez Miramontes var även förbundskapten för Spanien mellan 1988 och 1991, och är dessutom den första och enda herrspelaren från Spanien som vunnit Ballon d'Or (1960).

Farewell to a great rival. Our condolences to the family, friends and fans of Luis Suárez.



Addio a un grande avversario. Riposa in pace, Luisito. pic.twitter.com/X9zulQElnV