Malagas krisbesked - kan sparka flera spelare

Spanska andraligalaget Malaga CF, som så sent som under 2013 spelade kvartsfinal i Champions League, är i ekonomisk kris. Malaga meddelar nu, via sin hemsida, att klubben förberett spelartruppen på att flera spelare kan tvingas lämna klubben framöver.

Malaga går däremot inte ut med hur många A-lagsspelare som kan lämna klubben, men enligt spanska tidningen Marca rör det sig om tio spelare. Vidare uppger även Marca att Malaga endast kan behålla spelare som går med på att sänka sin lön med 80 procent.

Anledningen till måndagens besked är, enligt klubben, att man just nu genomgår en omstrukturering, som är en del av en ekonomisk plan, för att klubben ska ta sig ur den mest komplicerade ekonomiska krisen.

Malaga slutade förra säsongen på 14:e-plats i den spanska andraligan. I klubben spelar sedan tidigare bland annat svenske målvakten Daniel Strindholm, 18.