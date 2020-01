Mardrömsbeskedet för Barça - stjärnan väntas bli borta fyra månader

Luis Suarez har varit gjuten i Barcelonas elva även den här säsongen och anfallaren har svarat för 14 mål på 23 matcher. Men nu kommer laget att få klara sig utan stjärnan ett bra tag framöver.

Klubben meddelade i går att anfallaren skulle genomgå operation för en meniskskada i höger knä. Ingreppet är nu också gjort och Barcelona skriver nu på sin hemsida att Suarez väntas bli borta i ungefär fyra månader för bekymret.

Barcelona leder för tillfället La Liga och härnäst ställs man mot Granada.

Medical communique@LuisSuarez9 will be out for four months

